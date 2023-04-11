Анчелотти ярко высказался о своем будущем
Новости футбола Сегодня, 12:15
Фото: инстаграм Карло Анчелотти/Автор неизвестен
Главный тренер мадридского “Реала” Карло Анчелотти заявил, что он не собирается покидать королевский клуб по окончании сезона.
“Есть хорошая присказка, которая подходит для этой ситуации: “Болтовню ветер уносит”. Вот и все. Мой контракт с “Реалом” действует до лета 2024 года и я хочу отработать его до конца", - сказав Анчелотті в эфире Rai Radio 1.
Ранее сообщалось, что серьезный интерес к итальянскому специалисту проявляет сборная Бразилии.
В нынешнем сезоне “Реал” вышел в ¼ финала Лиги чемпионов и сыграет с “Челси”, в финал Кубка Испании и встретится с “Осасуной”, но в чемпионате Испании практически потерял шансы на титул.
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