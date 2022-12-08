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Анчелотти ярко высказался о ситуации с Роналду

Новости футбола Вчера, 16:15
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Главный тренер “Реала” Карло Анчелотти поделился мнением о ситуации с нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду.

“Возможно, Роналду по-прежнему себя чувствует 20-летним. Он следил за своим телом в течение всей карьеры, но сейчас конкуренция стала более жесткой. Я тренировал его два года и между нам не было проблем. Наоборот, он решал мои проблемы. Криштиану забивал по голу за матч, как можно считать его проблемой? Он хорошо тренируется, следит за каждой мелочью. Он является исключительным футболистом”, - приводит слова Анчелотти Il Corriere Dello Sport.

Напомним, что 37-летний Роналду угрожал уехать из расположения сборной Португалии после того, как узнал о непопадании в стартовый состав команды на матч 1/8 финала против сборной Швейцарии (6:1). Ранее форвард со скандалом покинул “Манчестер Юнайтед”.

Не пропустите: Сборная Португалии ответила на слухи о желании Роналду уехать с ЧМ-2022.

эксперт Dailysports Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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