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Анчелотти ярко отреагировал на игру украинца Лунина в матче с Альмерией

Новости футбола Сегодня, 06:50
Анчелотти ярко отреагировал на игру украинца Лунина в матче с "Альмерией" Фото: инстаграм Андрея Лунина/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского “Реала” Карло Анчелотти остался доволен игрой украинского вратаря Андрея Лунина в матче 2-го тура чемпионата Испании против “Альмерии” (3:1).

“Лунин сыграл очень хорошо, также как и в матче против ”Атлетика". Он является вратарем, которому мы доверяем. Андрей обладает такой же уверенностью, как и Кепа Аррисабалага. Рано или поздно Кепа выйдет на поле. Возможно, это произойдет в следующем матче", - приводит слова Анчелоттіи Madrid Xtra.

Напомним, что “Реал” почти на весь сезон потерял основного вратаря Тибо Куртуа, который перенес операцию в связи с повреждением крестообразных связок колена. Из-за этого королевский клуб вынужден был арендовать испанского вратаря лондонского “Челси” Аррисабалагу.

24-летний Лунин выступает за “Реал” с лета 2018 года. Он перешел в испанский клуб из луганской “Зари”. Сумма трансфера составила восемь миллионов 500 тысяч евро. В нынешнем сезоне украинец провел за клуб из Мадрида два матча и пропустил один гол. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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