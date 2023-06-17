Анчелотти возмущен действиями руководства "Реала"

Наставник “Реала” Карло Анчелотти выразил свое недовольство отношением руководства клуба.

По мнению тренера, в клубе неправильно подходят к вопросу трансферов.

По словам итальянского специалиста, обещания по усилению состава не были выполнены.

Несмотря на разногласия, Анчелотти останется в команде в следующем сезоне, хотя к нему есть интерес со стороны сборной Бразилии.