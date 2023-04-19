Анчелотти вывел свою команду в полуфинал ЛЧ девятый раз в карьере

Карло Анчелотти второй сезон подряд вывел “Реал” в полуфинал Лиги чемпионов.

Для итальянского тренера это уже девятый выход на данную стадию в карьере.

В четвертьфинале Лиги чемпионов этого сезона “сливочные” дважды победили “Челси” со счетом 2:0.

Ранее Карло Анчелотти доходил до полуфинала ЛЧ с “Ювентусом” (1999 год), четыре раза с “Миланом” (2003, 2005-2007 годы), а все остальные разы с “Реалом” (2014, 2015, 2021, 2022).