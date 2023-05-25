Анчелотти высказался об отмене красной карточки Винисиуса

Главный тренер “Реала” Карло Анчелотти высказал свое мнение о решении комитета по спортивным соревнованиям Испании (RFEF), который отменил красную карточку нападающему команды Винисиусу Жуниору.

Там заявили, что арбитр матча “сливочных” с "Валенсией" не имел полной информации об инциденте.

“Отмена карточки была правильным решением, поскольку это была ошибка, которую они оценили и исправили”, - сказал тренер.

Отметим, что вчера Винисиус все же пропустил матч “Реала” против “Райо Вальекано”. Бразилец, по словам тренера, имеет проблемы с коленом.