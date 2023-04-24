Анчелотти высказался о возможном переходе Месси в "Барселону"

Главный тренер “Реала” Карло Анчелотти поделился мнением о возможном возвращении в “Барселону” аргентинского нападающего Лионеля Месси, который выступает за “Пари Сен-Жермен”.

“Месси может делать все, что захочет. Так же, как и ”Барселона". Это не проблема для меня. Мне нравится Лионель, как футболист. Это будет здорово для чемпионате Испании", - приводит слова Анчелотти AS.

Ранее сообщалось, что 35-летний Месси может перейти в “Барселону” на правах свободного агента, так как его контракт с ПСЖ истекает ближайшим летом. Каталонцы готовы платить аргентинцу 25 миллионов евро в год.

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