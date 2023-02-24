Анчелотти высказался о ситуации Начо в "Реале"

Главный тренер мадридского “Реала” Карло Анчелотти поделился мнением о ситуации с защитником Начо Фернандесом, который не имеет твердого места в основном составе.

“Я понимаю, почему Начо недоволен. Но я пришел в ”Реал" не для того, чтобы делать игроков счастливыми. Я нахожусь здесь для того, чтобы “Реал” победил. Я здесь не для того, чтобы найти себе друзей. Мне жаль это говорить. Но я должен делать счастливыми болельщиков и руководство. Начо сыграет в основном составе в завтрашнем матче с “Атлетико”, - приводит слова Анчелотти Marca.

В нынешнем сезоне 33-летний Начо провел за “Реал” 25 матчей во всех турнирах, не забил ни одного мяча и не отдал ни одного голевой передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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