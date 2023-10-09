Анчелотти высказался о результативности Беллингема

Наставник “Реала” Карло Анчелотти высказался о результативности хавбека Джуда Беллингема.

Вчера молодой англичанин записал на свой счет два гола в ворота "Осасуны" (4:0) в 9-м туре Ла Лиги.

"Я не думаю, что мне нужно устанавливать высокую планку для голов Беллингема. Мы очень рады, что "Реал" смог подписать такого талантливого игрока, как Джуд. Он спокойно относится к этому. Он и все остальные понимают, что он не нападающий. Его главная роль - создавать игру, он игрок в центре поля. В будущем его вклад будет проявляться по-другому", - сказал итальянский тренер в интервью The Athletic.

В десяти матчах во всех соревнованиях за "Реал" 20-летний игрок сборной Англии забил десять голов, а также сделал три голевые передачи.

Напомним, что британец перебрался в испанскую команду минувшим летом. До этого он выступал в составе дортмундской “Боруссии” и был лидером команды. За англичанина “Реал” заплатил около 100 миллионов евро.