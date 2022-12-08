Анчелотти высказался о провале сборной Испании на ЧМ-2022

Главный тренер мадридского “Реала” Карло Анчелотти поделился мнением о вылете сборной Испании с чемпионата мира-2022.

“Это большое разочарование. От сборной Испании ожидали других результатов, несмотря на то, что команда молодая. Это не лучший момент для Луиса Энрике. Его уже критиковали перед последним матчем. Представьте, что происходит сейчас”, - приводит слова Анчелотти AS.

Напомним, что сборная Испании в 1/8 финала проиграла сборной Марокко (0:0, по пенальти - 0:3).

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