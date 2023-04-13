Анчелотти высказался о проблемах лидера "Реала" Винисиуса

Наставник “Реала” Карло Анчелотти высказался о проблемах лидера своей команды Винисиуса.

По его словам, иногда бразилец не может принимать решения с ясностью мышления.

В частности, тренер обратил внимание не эпизод в матче Лиги чемпионов с “Челси” (2:0), когда бразилец не отдал мяч Кариму Бензема в выгодной позиции.

Несмотря на это, итальянский наставник считает Винисиуса очень важным игроком.

"Команда должна продолжать бороться и добиваться успеха в следующем матче против "Челси". Если бы "Реал" забил еще один гол, мы могли бы расслабиться, но на самом деле нам нужно было продолжать бороться до конца игры", - сказал он.