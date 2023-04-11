Анчелотти высказался о драке с участием своего игрока

Наставник мадридского “Реала” Карло Анчелотти высказался об инциденте между Федерико Вальверде и Алексом Баэной.

Как известно, после матча чемпионата Испании с “Вильярреалом” уругваец ударил испанца на парковке.

По словам итальянского тренера, Вальверде сейчас в порядке и ситуация на него никак не давит.

“Он - особенный парень. Мне не хотелось бы комментировать произошедшее”, - сказал тренер.

Напомним, что полиция ведёт расследование по инциденту.