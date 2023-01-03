Анчелотти высказался о будущем Крооса в "Реале"

Главный тренер “Реала” Карло Анчелотти надеется на то, что полузащитник Тони Кроос примет решение остаться в клубе.

По словам тренера, он ждет, что немецкий футболист продлит свой контракт.

Напомним, что текущее соглашение сторон рассчитано до лета 2023 года.

“Как футбольному болельщику мне сложно представить, что Тони Кроос уйдет из футбола летом. Он уже говорил о том, что хочет завершить карьеру в ”Реале", поэтому мне кажется, что он примет решение о продлении контракта", - сказал тренер.