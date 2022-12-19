Анчелотти высказался о будущем клубе Роналду

Главный тренер мадридского “Реала” Карло Анчелотти поделился мнением о будущем португальского нападающего Криштиану Роналду.

“Не знаю, что Роналду будет делать в будущем. Он по-прежнему хочет конкурировать на топ-уровне. Мне кажется, что арабский мир ему не подходит в этом плане”, – приводит слова Анчелотти Radio Anch’io.

Напомним, что в ноябре 37-летний Роналду покинул “Манчестер Юнайтед” и теперь является свободным агентом. По некоторым данным, у форварда есть предложение только от клуба “Аль-Наср” из Саудовской Аравии.

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