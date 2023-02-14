Анчелотти высказался о будущем Бензема в "Реале": у него истекает контракт

Наставник “Реала” Карло Анчелотти высказался о том, будет ли клуб продлевать контракт с форвардом Каримом Бензема.

Напомним, что текущее соглашение рассчитано до конца сезона.

По словам специалиста, такие важные игроки должны оставаться в клубе.

“Мне пока неизвестно, продлил он контракт или нет. Знаю только то, что легенды клуба должны остаться в ”Реале", - сказал он.

Отметим, что у француза есть право продлить контракт без предложения от клуба.