Анчелотти выразился о трансферных планах Реала на летнее окно

Трансферное окно в Реале было насыщенным, чего стоит одно лишь подписание Киллиана Мбаппе. Некоторые могли бы подумать, что «сливочные» на этом не остановятся, но у главного тренера клуба со столицы Испании Карло Анчелотти другое мнение.

Тот признал, что трансферный рынок для Реала можно считать закрытым, так как состав уже окончательно укомплектован:

«Состав укомплектован. Хесус Валльехо вернулся, Давид Алаба восстанавливается. У нас есть молодёжь: Жоан Мартинес, Якобо Рамон и Рауль Асенсио. Никто не уйдет, потому что всё хотят остаться», – цитирует Анчелотти Goal.

Напомним, что ранее Реал гнался за защитником Лилля Лени Йоро, но тот перебрался в Манчестер Юнайтед, а трансфер его визави из Баварии Альфонсо Дэвиса был отложен на следующее лето, так как с мюнхенцами не удаётся договориться о цене за канадца.