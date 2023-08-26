Анчелотти в восторге от игры новичка Реала

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти ответил на вопрос журналистов о том, как он оценивает успешную игру полузащитника Джуда Беллингема.

Как известно, молодой британец перебрался в испанский клуб этим летом из дортмундской “Боруссии”. За него заплатили 103 миллиона евро. Его соглашение рассчитано до 2029 года. Также немецкий клуб может получить еще 30% от суммы в виде бонусов.

Анчелотти подчеркнул, что Беллингем отличается отличной работой без мяча, высоким интеллектом и способностью находиться в нужном месте в штрафной зоне. Он также отметил невероятные способности молодого футболиста.

В трех играх нового сезона в Испании англичанин записал на свой счет четыре забитых мяча. Хоть он и не является форвардом, он лидирует в гонке лучших бомбардиров чемпионата. Вчера он забил победный гол в ворота “Сельты” - 1:0.

В прошлом сезоне 2022/2023 Беллингем провел 31 матч в Бундеслиге за "Боруссию", в которых забил восемь голов и сделал пять голевых передач.