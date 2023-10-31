Анчелотти в Реале может заменить другой итальянец

Мадридский "Реал" продолжает искать нового главного тренера. Это связано с тем, что сотрудничество с итальянским специалистом Карло Анчелотти может быть прекращено по итогам текущего сезона.

Согласно сообщению Todofichajes, в сферу интересов “сливочных” попал итальянский тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби. Отметим, что бывший тренер украинского “Шахтера” работает в английской команде с сентября прошлого года.

Ранее сообщалось, что после окончания текущего сезона Анчелотти может получить должность в национальной сборной Бразилии. По крайней мере, местная федерация футбола считает, что итальянец точно согласится возглавить команду после того, как его контракт с “Реалом” истечет.

Напомним, Карло Анчелотти стал тренером "Реала" в 2021 году. До этого он возглавлял "Эвертон" в Англии.

На данный момент мадридский клуб занимает первое место в испанской Ла Лиге, имея в активе 28 очков после 11 проведенных матчей.