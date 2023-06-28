Анчелотти уладил свои разногласия с бывшим клубом

Адвокат тренера Карло Анчелотти Джон Мерзад рассказал, что специалист уладил свои разногласия с "Эвертон".

Как известно, итальянец подавал иск в Высокий суд Лондона.

"Карло Анчелотти и "Эвертон" достигли мирного соглашения по своему спору. Карло испытывает глубокое уважение и привязанность к болельщикам клуба. Он желает фанатам и “Эвертону” всего наилучшего в будущем", - сказал адвокат.

Напомним, что Карло Анчелотти работал с "Эвертоном" с 2019 по 2021 год.

Спор касался налоговых споров вокруг бонусных выплат в размере 2,54 млн долларов тренеру.