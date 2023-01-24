Анчелотти угостил фаната "Реала" жвачкой (фото)

Главный тренер “Реала” Карло Анчелотти стал еще более обсуждаемой персоной в последние дни.

Во время матча с “Атлетиком” в Ла Лиге итальянский тренер откликнулся на просьбу болельщика, который попросил угостить его жвачкой.

Недолго думая тренер протянул одному из фанатов своей команды две жевательные резинки.

Видео и фото разлетелись по сети, где активно обсуждают необычный поступок звездного специалиста.