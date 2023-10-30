Анчелотти удивлен игрой Беллингема и назвал его "ветераном"

Тренер "Реала" Карло Анчелотти высказал свое мнение о выступлении полузащитника Джуда Беллингема.

Напомним, что в матче против "Барселоны" в чемпионате Испании молодой англичанин забил два гола и принес победу своей команде со счетом 2:1.

Анчелотти отметил, что Беллингем был очень эффективным в игре. Он похвалил его за голы, особенно за первый, а также за удачный выбор позиции при втором голе.

“Команда удивлена игрой Беллингема, особенно его результативностью. Он забивает много голов, что вызывает впечатление, особенно учитывая его возраст. Посмотрите на его удар с дистанции. Ранее Беллингем не забивал так много голов из-за пределов штрафной. Беллингем выглядит как ветеран и настроен очень позитивно", - сказал итальянец.

В текущем сезоне 20-летний Беллингем сыграл в 13 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет 13 голов и сделал три голевые передачи.