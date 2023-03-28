Анчелотти стал ближе к тому, чтобы возглавить сборную Бразилии

Звезды бразильского футбола Кака и Роналду пытаются уговорить Карло Анчелотти стать главным тренером сборной Бразилии.

Как пишет источник, они ведут переговоры с тренером от имени местной федерации, предлагая ему возглавить национальную команду.

По данным СМИ, у Анчелотти будут все условия для того, чтобы покинуть “Реал” по завершению сезона.

Сам итальянец не прочь стать главным тренером команды, но только после того как “Реал” добьется хороших результатов в Лиге чемпионов.