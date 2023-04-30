Анчелотти сравнил "Реал" образца 2014 и 2023 годов

Наставник “Реала” Карло Анчелотти сравнил атакующую тройку “сливочных” образца 2014 года с Криштиану Роналду, Гаретом Бэйлом и Каримом Бензема с нынешней тройкой Бензема, Винисиуса и Родриго.

По словам итальянца, обе тройки опасны и эффективны, но имеют различные характеристики.

“Реал” в настоящее время занимает второе место в таблице чемпионата Испании и сыграет с “Реал Сосьедадом” в следующем туре.

Также команда вышла в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с “Манчестер Сити”.