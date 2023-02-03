Анчелотти сообщил о состоянии травмированных Бензема и Милитао

Наставник “Реала” Карло Анчелотти рассказал о состоянии травмированных игроков.

Как известно, во вчерашнем матче чемпионата Испании против “Валенсии” (2:0) повреждения получили форвард Карим Бензема и защитник Эдер Милитао.

"Мы имеем крепкую команду. Если у нас получится продолжать в том же духе, то мы будем иметь преимущество. На данный момент у нас серия из трех сухих матча подряд – это очень важно.

Точно знаю, что Милитао не успеет восстановиться до воскресенья. У Бензема повреждение оказалось несерьезным", - сказал тренера.