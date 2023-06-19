Анчелотти согласился возглавить сборную Бразилии
Новости футбола Сегодня, 13:33
Фото: инстаграм Карло Анчелотти/Автор неизвестен
Главный тренер мадридского “Реала” Карло Анчелотти согласился возглавить сборную Бразилии, сообщает Globo.
По сведениям источника, итальянский специалист приступит к работе с бразильской национальной командой летом 2024 года. При этом в январе следующего года он откажется продлевать контракт с “Реалом”.
При этом ассистентом нынешнего исполняющего обязанности главного тренера Рамона Менезеса может стать Давиде Анчелотти, сын Карло Анчелотти.
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