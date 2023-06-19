Главный тренер мадридского “Реала” Карло Анчелотти согласился возглавить сборную Бразилии, сообщает Globo.

По сведениям источника, итальянский специалист приступит к работе с бразильской национальной командой летом 2024 года. При этом в январе следующего года он откажется продлевать контракт с “Реалом”.

При этом ассистентом нынешнего исполняющего обязанности главного тренера Рамона Менезеса может стать Давиде Анчелотти, сын Карло Анчелотти.