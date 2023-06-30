Анчелотти снова спорит с руководством "Реала"

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти выразил свое разочарование трансферной политикой клуба.

Наставник настаивает на подписании топ-форварда вместо ушедшего Карима Бензема.

При этом итальянец считает, что ставка лишь на форварда ПСЖ Килиана Мбаппе подвергает сомнению перспективы команды.

Несмотря на разногласия с руководством клуба, Анчелотти не рассматривает возможность отставки.

В прошлом сезоне "Реал" занял второе место в чемпионате Испании и выиграл Кубок Испании.