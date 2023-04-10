Анчелотти сделал предложение, как улучшить футбол

Главный тренер мадридского “Реала” Карло Анчелотти выразил мнение, что в футболе нужно ввести чистое время. Также итальянский специалист заявил, что календарь футбольных клубов нуждается в изменении.

"Я предлагаю ввести в футболе чистое время. Это поможет избежать огромного количества компенсированных минут. Мы кое-что можем сделать.

Нынешний сезон очень сложный, футболисты играют много матчей. Также был чемпионат мира, в нем сыграли 15 игроков “Реала”. Затем у нас был Суперкубок Испании в Саудовской Аравии, Клубный чемпионат мира в Марокко. С 30 декабря по 20 марта мы играли каждые три дня. Поэтому мы не сумели играть так же стабильно, как “Барселона”. Этот календарь является абсурдным, с ним нужно что-то делать", – приводит слова Анчелотти Sky Sport Italia.

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