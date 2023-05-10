Анчелотти разочарован судейством в Лиге чемпионов

Наставник “Реала” Карло Анчелотти выразил недовольство судейством в матче Лиги чемпионов против “Манчестер Сити” (1:1).

По словам тренера, перед голом английской команды мяч покинул пределы поля.

“Судья был не очень внимателен и не заметил угловой, который мог повлиять на исход игры”, - сказал он.

Напомним, что по ходу матча главный арбитр показал желтую карточку Анчелотти, на что тренер ответил, что лучше бы карточки раздавали игрокам на поле.