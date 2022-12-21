Анчелотти рассказал, почему не готов возглавить сборную Бразилии

Главный тренер “Реала” Карло Анчелотти попытался объяснить, почему отказался от работы в сборной Бразилии.

Как известно, итальянец был главным претендентом на данную должность после увольнение Тите.

По словам Анчелотти, он готов рассмотреть вариант с работой в сборной, но уже “на закате своей карьеры”.

“Сейчас мне важно взаимодействовать с игроками каждый день, мне нравится должность клубного тренера”, — приводит Diario AS слова Анчелотти.

Напомним, что “Реал” в прошлом сезоне под руководством Анчелотти выиграл Примеру и Лигу чемпионов.