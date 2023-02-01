Анчелотти рассказал, почему Азар не выходит на поле
Главный тренер мадридского “Реала” Карло Анчелотти рассказал, почему он не выпускает на поле некоторых футболистов.
"График матчей просто безумный. Они перешли черту. Мы любим играть часто, но проблема в том, что футболисты устали. Мы никогда не будем жертвовать одним турниром ради другого. Мы близки к победе в Кубке Испании, сыграем в плей-офф Лиги чемпионов, до конца будем бороться в чемпионате Испании.
Почему не играют Азар, Мариано, Одриосола и Вальехо? Все просто, играют другие. Я нахожусь в “Реале” для того, чтобы добиваться побед, а не чтобы давать минуты игрокам", - приводит слова Анчелотти Madrid Xtra.
Напомним, что “Реал” после 18 туров занимает второе место в Ла Лиге, отставая от “Барселоны” на пять очков. В полуфинале Кубка Испании королевский клуб встретится именно с каталонцами. В 1/8 финала Лиги чемпионов мадридцы сыграют с “Ливерпулем”.
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