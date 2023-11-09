Анчелотти рассказал о срочной замене вратаря Реала перед матчем Лиги чемпионов

Тренер "Реала" Карло Анчелотти высказался об игре украинского голкипера Андрея Лунина в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Браги".

Встреча прошла вчера на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде и местная команда победила со счётом 3:0.

Анчелотти отметил, что у основного голкипера команды Кепы Аррисабалаги были проблемы на разминке, и Лунин должен был срочно выходить на поле.

“Он помог команде выиграть игру, сделав решающий сейв с пенальти. У нас хороший состав, позволяющий бороться во всех соревнованиях”, - сказал он.

Отметим, что пока в клубе не комментируют состояние Кепы Аррисабалаги. Что касается Лунина, то для украинского футболиста это было первое появление в Лиге чемпионов в новом сезоне.

Напомним, что украинский страж ворот выступает за команду из Мадрида с 2018 года, его соглашение действительно до 2024 года.

По итогам четырех туров в активе “Реала” четыре победы и двенадцать очков. Они уже гарантировали выход в плей-офф.