Анчелотти рассказал о состоянии Бензема, получившего травму в матче Лиги чемпионов

Наставник "Реала" Карло Анчелотти рассказал о состоянии нападающего Карима Бензема, который получил небольшое повреждение в матче четвертьфинала Лиги чемпионов против лондонского “Челси” (2:0).

По словам тренера, сейчас француз полностью восстановился и чувствует себя отлично.

"Он готов сыграть завтра против "Сельты". Почему я заменил его в матче против "Челси"? Я объяснил ему ситуацию. Когда задача выполнена, я предпочитаю дать футболистам отдохнуть", - сказал тренер.

В текущем сезоне на счету обладателя “Золотого мяча” 14 голов в чемпионате Испании.