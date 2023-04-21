Главная Новости Анчелотти рассказал о состоянии Бензема, получившего травму в матче Лиги чемпионов

Анчелотти рассказал о состоянии Бензема, получившего травму в матче Лиги чемпионов

Новости футбола Сегодня, 10:00
Фото: твиттер Реала Фото: твиттер Реала

Наставник "Реала" Карло Анчелотти рассказал о состоянии нападающего Карима Бензема, который получил небольшое повреждение в матче четвертьфинала Лиги чемпионов против лондонского “Челси” (2:0).

По словам тренера, сейчас француз полностью восстановился и чувствует себя отлично.

"Он готов сыграть завтра против "Сельты". Почему я заменил его в матче против "Челси"? Я объяснил ему ситуацию. Когда задача выполнена, я предпочитаю дать футболистам отдохнуть", - сказал тренер.

В текущем сезоне на счету обладателя “Золотого мяча” 14 голов в чемпионате Испании.

Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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