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Анчелотти рассказал о сложном матче Реала с Унионом

Новости футбола Сегодня, 02:43
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Анчелотти рассказал о сложном матче Реала с Унионом Анчелотти рассказал о сложном матче Реала с Унионом

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти пообщался с журналистами после матча против немецкого “Униона” в Лиге чемпионов.

В этой игре “сливочные” сумели вырвать победу уже в компенсированное арбитром время. Единственный гол в матче забил хавбек “Реала” Джуд Беллингем.

После матча итальянский тренер рассказал, как настроил свою команду в перерыве встречи.

"Я не был сердитым в перерыве. Я исправил несколько мелочей и сказал, что мы должны играть более энергично, чтобы наш соперник постепенно опускался ниже, что в конечном итоге и произошло. Во втором тайме мы обратили больше внимания на детали. Мы были очень внимательны к стандартам, в которых "Унион" действительно силен", - цитирует Анчелотти пресс-служба УЕФА.

Интересно, что походу матча у хозяев поля было 75% владения мячом. Футболисты “Реала” нанесли 32 удара в сторону ворот против четырех от немецкого клуба.

Несмотря на это, в воротах гостей побывал лишь один забитый мяч.

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