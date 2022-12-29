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Анчелотти рассказал о планах "Реала" на зимнее трансферное окно

Новости футбола Сегодня, 15:42
Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского “Реала" Карло Анчелотти выразил мнение, что клуб не нуждается в усилении состава в зимнее трансферное окно.

“Нам не нужны покупки в январе. Для нас рынок закрыт. Что касается ухода некоторых игроков, то мы рассмотрим это. Мы приобрели топ-таланта Эндрика. Он присоединится к нам в 2024 году. Мы довольны этим трансфером”, - приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

“Реал”, набрав в 14 турах 35 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. В Лиге чемпионов королевский клуб вышел в 1/8 финала, где сыграет с “Ливерпулем”.

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эксперт Dailysports Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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