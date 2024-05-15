Анчелотти рассказал, какой голкипер будет играть в последних матчах сезона

В сети продолжаются дискуссии на тему того, какой голкипер должен сыграть за Реал Мадрид в финале Лиги чемпионов: Тибо Куртуа или Андрей Лунин?

После вчерашней победы над Алавесом (5:0) главному тренеру Реала Карло Анчелотти снова задали этот вопрос. На что он ответил следующее:

“Куртуа сыграет в Лондоне? Пока что я могу сказать вам лишь то, что в одной оставшейся игре Ла Лиги сыграет Тибо, а в другой – Лунин”.

Напомним, большую часть текущего сезона Куртуа пропустил из-за двух травм: разрыва крестообразных связок и мениска. В его отсутствие сначала основным голкипером был арендованный у Челси Кепа Аррисабалага, а позднее конкуренцию у него выиграл Андрей Лунин.

После возвращения Куртуа сыграл в 3 матчах Ла Лиги, в которых не пропустил ни одного гола.