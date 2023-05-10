Анчелотти рассказал, как удалось "обезопасить" Холанда в матче Лиги чемпионов

Наставник “Реала” Карло Анчелотти рассказал, за счет чего его команде удалось нейтрализовать форварда “Манчестер Сити” Эрлинга Холанда во вчерашнем полуфинальном матче Лиги чемпионов (1:1).

По словам итальянца, против норвежца идеально сыграл защитник Антонио Рюдигер.

Специалист отметил, что его команда была хороша в обороне, а также хорошо контролировала пространство между линиями.

Анчелотти добавил, что игроки, такие как Кроос и Модрич, очень хорошо выполняли свои задачи.

“В целом, я был доволен игрой команды и уверен, что это придаст им дополнительную уверенность перед ответным матчем", - сказал он.