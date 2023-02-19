Анчелотти рассказал, как "Реал" готовится к битве с "Ливерпулем"

Наставник “Реала” Карло Анчелотти рассказал, в каком состоянии команда подходит к игре с “Ливерпулем” в 1/8 финала Лиги чемпионов.

По словам тренера, в команде царит отличная атмосфера.

“Кроос вернулся к тренировкам, и, думаю, Бензема будет в порядке во вторник… Мы подходим к игре с полной уверенностью в себе. Понемногу игроки восстанавливаются”, - сказал он.

Напомним, что игра состоится 21 февраля на “Энфилде”.