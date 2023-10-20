Анчелотти рассказал, как его спас Серхио Рамос

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти признался, что Серхио Рамос сыграл большую роль в его карьере.

«Я бы хотел увидеть Серхио Рамоса и поздороваться с ним. Я имею привязанность ко всем игрокам, которые у меня были, но особую к нему.

Если я здесь сегодня, то только благодаря Серхио Рамосу. Если бы он не забил гол в финале, то меня здесь, пожалуй, не было бы. За это и за все, что он сделал для этого клуба, все его очень любят. Будем надеяться, что он не забьет, но если забьет – может праздновать как угодно», - приводит слова Карло Анчелотти ESPN.