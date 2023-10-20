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Анчелотти рассказал, как его спас Серхио Рамос

Новости футбола Сегодня, 17:25
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Анчелотти рассказал, как его спас Серхио Рамос Фото: football.ua/Автор неизвестен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти признался, что Серхио Рамос сыграл большую роль в его карьере.

«Я бы хотел увидеть Серхио Рамоса и поздороваться с ним. Я имею привязанность ко всем игрокам, которые у меня были, но особую к нему.

Если я здесь сегодня, то только благодаря Серхио Рамосу. Если бы он не забил гол в финале, то меня здесь, пожалуй, не было бы. За это и за все, что он сделал для этого клуба, все его очень любят. Будем надеяться, что он не забьет, но если забьет – может праздновать как угодно», - приводит слова Карло Анчелотти ESPN.

Итальянский тренер вспомнил ключевой момент финала Лиги чемпионов 2014 года. Тогда именно Серхио Рамос забил гол на последних секундах основного времени в матче с «Атлетико». В овертайме «Реал» добил соперника - 4:1. Если бы «Реал» проиграл тот финал, то Карло Анчелотти вряд ли бы остался на должности тренера на сезон-2014/2015 и не получил бы шанс вернуться в королевский клуб из столицы Испании летом 2021 года.

Ранее стало известно, что «Реал» может вернуть Жозе Моуринью.

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