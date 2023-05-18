Анчелотти рассказал, где будет в следующем сезоне

Наставник “Реала” Карло Анчелотти ответил на слухи о своем уходе из клуба следующим летом.

Ранее в СМИ писали, что итальянец может возглавить сборную Бразилии.

Анчелотти подтвердил, что президент “Реала” Флорентино Перес ясно дал понять, что в следующем году они снова будут бороться за победу в Лиге чемпионов.

Напомним, что вчера “Реал” проиграл в ответном полуфинале ЛЧ “Манчестер Сити” со счетом 0:4. Также команда не смогла взять титул Ла Лиги.