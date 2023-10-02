Анчелотти рассказал, чего ждет от Реала в матче с Наполи

Наставник мадридского “Реала” Карло Анчелотти рассказал о том, как настраивает команду на важный матч группового этапа Лиги чемпионов против итальянского "Наполи".

Встреча состоится в Неаполе уже сегодня, 3 октября.

По словам итальянского тренера, его подопечным предстоит выйти на поле против сильного соперника.

"Мы сыграем против одной из лучших команд в Италии. В прошлом году "Наполи" продемонстрировали отличные результаты. Это будет интенсивный и равный матч, потому что у них есть реальное качество и индивидуальные навыки. Нам нужно проявить дисциплину. Если мы сможем продолжать в том же духе, что на игре против "Жироны", мы сможем добиться хороших результатов", - считает итальянец.

Напомним, что в первом туре группового этапа Лиги чемпионов и “Реал” и “Наполи” победили своих соперников и набрали по три очка. Мадридский клуб на своем поле принимал берлинский “Унион” и обыграл его со счетом 1:0, в то время как чемпион Италии на выезде обыграл португальскую “Брагу” — 2:1.