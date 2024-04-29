Анчелотти против Баварии. Есть ли шансы у немецкой команды?

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти уже точно вошел в историю, благодаря своим уникальным достижениям. Он единственный тренер, кто четыре раза побеждал в Лиге чемпионов УЕФА, а также имеет чемпионский титул в каждой из пяти ведущих европейских лиг.

Во вторник, 30 апреля, его Реал сразится с Баварией в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА. Интересно, что Анчелотти имеет впечатляющий рекорд в матчах против Баварии, не потерпев ни одного поражения за восемь лет, проведенных на посту тренера Милана. Последний матч Анчелотти против баварцев состоялся в сезоне 2013/14. Итальянец тогда тоже находился у руля Реала и в итоге выиграл тот турнир.

Отметим, что команды Анчелотти непременно выигрывали Лигу чемпионов УЕФА, если по ходу плей-офф играли с Баварией. Впечатляющий результат, не правда ли?