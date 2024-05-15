Анчелотти прокомментировал будущее Крооса и Модрича в Реале

Одним из животрепещущих для фанатов Реала вопросом остается, продолжат ли Тони Кроос и Лука Модрич выступления в мадридской команде. Об этом после победы над Алавесом размышлял и главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти.

Контракт немца истекает уже грядущим летом, но итальянец взывает к спокойствию, ведь разговоры ещё стоит провести:

«Клуб не волнуется, я не волнуюсь, и Тони не волнуется. Наша цель - 1 июня, и это второстепенный вопрос. После этого заинтересованные стороны должны будут поговорить об этом. Мы все думаем только об одном - о победе в Лиге чемпионов».

Также Анчелотти отметил, что несмотря на то, что контракты Крооса и Модрича истекают текущим летом, это не значит, что переговоры будут проходить одинаково:

«Эти ситуации носят индивидуальный характер и будут обсуждаться участниками после окончания», – цитирует главного тренера Реала официальный сайт клуба.

Ранее сообщалось, что «сливочные» могут предложить Кроосу годичный контракт, а Модричу предложения продлить сотрудничество не поступало.