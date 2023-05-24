Анчелотти призвал Ла Лигу усилить методы борьбы с расизмом

Главный тренер мадридского “Реала” Карло Анчелотти призвал руководство Ла Лиги принять меры для борьбы с расизмом на футбольных матчах.

По его словам, в Испании должны действовать так, как это делают в английской Премьер-лиге.

“Игроки и тренеры испытывают постоянные оскорбления. Надеюсь, что в испанской футбольной индустрии будет достигнут прогресс в данном вопросе, и решится проблема расизма на футбольных матчах”, - сказал он.

Тренер отметил, что английские футбольные власти уже приняли радикальные меры к борьбе с расизмом на трибунах, и он надеется, что испанская футбольная индустрия сможет последовать их примеру.