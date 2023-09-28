Анчелотти признался, почему лидеры Реала пропустили последний матч

В седьмом туре Ла Лиги "Реал" играл против "Лас-Пальмаса" и добыл весьма спокойную победу со счетом 2:0.

В этой игре не приняли участие лидеры команды Лука Модрич и Джуд Беллингем. После матча тренер “Реала” Карло Анчелотти рассказал о том, почему звездные футболисты не вышли на поле.

"Я решил дать Модричу и Беллингему отдохнуть, хотя Беллингем сам не говорил, что он устал. Я не пропагандирую владение мячом - я верю в забитые голы.

Лука Модрич прекрасно понимает, в каких матчах он нуждается в отдыхе. Сегодня Модрич и Беллингем не играли. Мы должны делать все возможное для достижения наилучшего результата", - сказал он.

Также итальянский наставник признался, что игра его команды под занавес матча вызывала у него беспокойство.

“Я был волнован в конце второго тайма, когда мы сбавили темп игры. Мы не смогли контролировать игру на должном уровне, играли с низкой интенсивностью, и это беспокоит меня. Мы стартовали активно, чтобы избежать проблем, таких как ранняя усталость. В первом тайме нам не хватило немного удачи, а во втором - интенсивности”, - отметил он.