Анчелотти приблизился к сборной Бразилии

Вратарь “Манчестер Сити” и сборной Бразилии Эдерсон сообщил, что главный тренер мадридского “Реала” Карло Анчелотти может стать наставником бразильской национальной команды.

“Анчелотти с большой долей вероятности возглавит сборную Бразилии. Я говорил о нем со своими соотечественниками из “Реала”. Они сказали, что все в команде уважают Карло. Он является очень титулованным тренером. Достаточно только посмотреть на список его трофеев. Скоро узнаем, возглавит ли он сборную Бразилии", - приводит слова Эдерсона Sky Sports.

Напомним, что после чемпионата мира-2022 сборную Бразилии покинул главный тренер Тите. Вместо него временным наставником назначен Бруно Манезес. Что касается Анчелотти, то его контракт с “Реалом” действует до лета 2024 года.

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