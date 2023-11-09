EN EN NG NG
Главная Новости Новости футбола Анчелотти превзошел достижение Фергюсона в Лиге чемпионов

Анчелотти превзошел достижение Фергюсона в Лиге чемпионов

Новости футбола Сегодня, 00:30
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Анчелотти превзошел достижение Фергюсона в Лиге чемпионов Фото: твиттер британских СМИ

Итальянский наставник «Реала» Карло Анчелотти установил новый рекорд по количеству побед в Лиге чемпионов на должности главного тренера.

Как сообщает MisterChip в социальной сети X (ранее Twitter), под руководством итальянского специалиста команды добыли 116 побед. Рекордной стал триумф “Реала” над “Брагой” минувшим вечером, когда испанцы победили со счетом 3:0 в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Таким образом, Анчелотти смог превзойти достижение легендарного британского тренера Алекса Фергюсона.

Анчелотти возглавляет «Реал» с 2021 года, а его контракт со “сливочными” действителен до 2024 года.

По итогам четырех туров «Реал» лидирует в турнирной таблице, набрав максимум очков. Таким образом, команда уже обеспечила себе место в следующей стадии еврокубковых соревнований.

В следующем матче «Реал» будет принимать на своем поле «Наполи». Встреча пройдет 29 ноября.

Связанные команды и лиги
Манчестер Юнайтед Лига Чемпионов
Популярные новости
Лидер Баварии получил травму в матче Лиги чемпионов Новости футбола Сегодня, 01:06 Лидер Баварии получил травму в матче Лиги чемпионов
Сможет ли догнать Роналду? Мюллер выиграл 102-й матч в Лиге чемпионов Новости футбола Сегодня, 00:21 Сможет ли догнать Роналду? Мюллер выиграл 102-й матч в Лиге чемпионов
"Это был безумный матч". Тренер Копенгагена высказался о победе над МЮ Новости футбола Сегодня, 00:03 "Это был безумный матч". Тренер Копенгагена высказался о победе над МЮ
Винисиус и Родриго побили рекорд Роберто Карлоса Новости футбола Вчера, 23:49 Винисиус и Родриго побили рекорд Роберто Карлоса
Реал Мадрид, Бавария, Интер и Реал Сосьедад вышли в плей-офф Лиги чемпионов 2023/24 Новости футбола Вчера, 17:55 Реал Мадрид, Бавария, Интер и Реал Сосьедад вышли в плей-офф Лиги чемпионов 2023/24
Феерическая победа Копенгагена и выход Баварии в плей-оф. Результаты группы A Новости футбола Вчера, 17:08 Феерическая победа Копенгагена и выход Баварии в плей-оф. Результаты группы A
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 01:06 Лидер Баварии получил травму в матче Лиги чемпионов Новости футбола Сегодня, 01:01 Хейлунд стал лучшим бомбардиром МЮ в этом сезоне, но есть один нюанс Новости футбола Сегодня, 00:30 Анчелотти превзошел достижение Фергюсона в Лиге чемпионов Новости футбола Сегодня, 00:22 Анчелотти рассказал о срочной замене вратаря Реала перед матчем Лиги чемпионов Новости футбола Сегодня, 00:21 Сможет ли догнать Роналду? Мюллер выиграл 102-й матч в Лиге чемпионов Новости футбола Сегодня, 00:17 Кто получил 9.1? Названы оценки игроков за матч Лиги Чемпионов Реал – Брага Новости футбола Сегодня, 00:14 Эрик тен Хаг недоволен удалением Рашфорда в матче с Копенгагеном Новости футбола Сегодня, 00:03 "Это был безумный матч". Тренер Копенгагена высказался о победе над МЮ Новости футбола Вчера, 23:49 Винисиус и Родриго побили рекорд Роберто Карлоса Новости футбола Вчера, 18:13 Матч-триллер в Дании на 7 голов. Оценки игроков за поединок ЛЧ Копенгаген – Манчестер Юнайтед
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Макартур — Пномпень Краун 9 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Славия — Рома 9 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Аякс — Брайтон 9 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Тулуза — Ливерпуль 9 ноября 2023 года Баскетбол Сегодня Прогноз на матч Реал Мадрид — Виртус Болонья 9 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Вест Хэм — Олимпиакос 9 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Астон Вилла — АЗ 9 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Рейнджерс — Спарта Прага 9 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Аталанта — Штурм 9 ноября 2023 года Хоккей Сегодня Прогноз на матч Бостон - Нью-Йорк Айлендерс 10 ноября 2023 года