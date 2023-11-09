Анчелотти превзошел достижение Фергюсона в Лиге чемпионов

Итальянский наставник «Реала» Карло Анчелотти установил новый рекорд по количеству побед в Лиге чемпионов на должности главного тренера.

Как сообщает MisterChip в социальной сети X (ранее Twitter), под руководством итальянского специалиста команды добыли 116 побед. Рекордной стал триумф “Реала” над “Брагой” минувшим вечером, когда испанцы победили со счетом 3:0 в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Таким образом, Анчелотти смог превзойти достижение легендарного британского тренера Алекса Фергюсона.

Анчелотти возглавляет «Реал» с 2021 года, а его контракт со “сливочными” действителен до 2024 года.

По итогам четырех туров «Реал» лидирует в турнирной таблице, набрав максимум очков. Таким образом, команда уже обеспечила себе место в следующей стадии еврокубковых соревнований.

В следующем матче «Реал» будет принимать на своем поле «Наполи». Встреча пройдет 29 ноября.