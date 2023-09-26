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Анчелотти пожелал Хаби Алонсо возглавить Реал

Новости футбола Сегодня, 11:14
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Анчелотти пожелал Хаби Алонсо возглавить Реал Фото: https://www.instagram.com/xabialonso/

Главный тренер Реал Мадрида Карло Анчелотти отреагировал на заявления, что Хаби Алонсо может заменить его в должности, заявил итальянец на пресс-конференции.

Перед матчем против Лас-Пальмаса Карло Анчелотти высказал свое мнение о потенциальном назначении Хаби Алонсо на пост главного тренера Реала Мадрида. Итальянский специалист очень хвалил испанца и желает ему в один день стать менеджером Реала.

“Он (Алонсо) был у меня в качестве игрока. У него высокий уровень футбольных знаний, он очень хорошо играет в «Байере» из Леверкузена. Я бы хотел, чтобы он однажды оказался здесь, как Рауль или Арбелоа. Это люди, которых я знаю, и Я их очень люблю. Надеюсь, однажды они смогут стать тренерами «Реала”, - сказал он.

Кроме того, Анчелотти заявил, что рад работать в Мадриде. Ему нравится эта работа и место, но, по его словам, еще рано говорить о продлении контракта. Впереди еще много матчей, потому критика его вообще не беспокоит. Каждый может говорить, что хочет, но Анчелотти сконцентрирован на своей работе.

Текущий контракт 64-летнего тренера истекает в конце этого сезона, после чего он может переехать в Бразилию, чтобы стать следующим тренером национальной сборной.

Отметим, что Хаби Алонсо возглавил Байер Леверкузен в октябре 2022 года. Он занял шестое место в Бундеслиге и дошел до полуфинала Лиги Европы. В нынешнем сезоне подопечные Алонсо разделяют первое место с Байерном.

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