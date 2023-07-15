Анчелотти повезет "Реал" в США с новой игровой тактикой

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти планирует использовать новую систему игры во время турне команды по США.

Во время поездки по Штатам у испанского клуба в соперниках будут «Милан», «Манчестер Юнайтед», «Барселона» и «Ювентус».

Анчелотти рассказал журналистам, что ему важно дать адаптироваться своим игрокам и создавать комфортные условия для них.

“В прошлом я ошибся, не меняя систему игры в «Парме» ради Баджо, и игрок ушел в другую команду. С опытом работы в «Ювентусе» с Зиданом Анчелотти понял, что лучше всего подстраиваться под игроков”, - сказал он.

Тренер добавил, что в новом сезоне «Реал» может использовать обновленную схему игры, хотя существующая тактика 4-3-3 оказалась очень успешной.

“Тур по США даст команде возможность опробовать новый стиль и выяснить, насколько он эффективен”, - завершил он.

Также Анчелотти сказал, что новичок команды Джуд Беллингем отличается от других полузащитников «Реала».

“Он поднимает уровень команды. Я уверен, что Беллингем сыграет в предстоящем туре”, - сказал он.