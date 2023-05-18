Анчелотти посоветовали покинуть "Реал"

Известный итальянский тренер России Фабио Капелло после поражения "Реала" в полуфинале Лиги чемпионов от "Манчестер Сити" (0:4) высказался о будущем наставника испанцем Карло Анчелотти.

По его словам, тренеру “Реала” нужно задуматься о смене места работы.

"Возможно, Анчелотти сейчас думает о предложении от сборной Бразилии, потому что есть более сильные команды, чем "Реал". Если вы хотите завершить карьеру с успехом, например, победой на чемпионате мира, то это шанс", - сказал он.

Напомним, что контракт итальянца с “Реалом” рассчитан до 2024 года.