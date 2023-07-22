Анчелотти попросил "Реал" купить звезду "Ювентуса"

Главный тренер мадридского “Реала” Карло Анчелотти хочет, чтобы королевский клуб купил нападающего туринского “Ювентуса” и сборной Сербии Душана Влаховича, сообщает SportMediaset.

По сведениям источника, итальянский специалист провел телефонный разговор с футболистом. “Реал” может рассмотреть вариант с приобретением серба, так как руководство клуба сомневается в возможность покупки нападающего “Пари Сен-Жермен” Килиана Мбаппе этим летом.

Ранее сообщалось, что “Ювентус” готов продать Влаховича за 80 миллионов евро. Интерес к нападающему также проявляют “Бавария” и “Пари Сен-Жермен”.

23-летний Влахович выступает за “Ювентус” с января 2022 года. Он перешел в клуб из флорентийской “Фиорентины”. Сумма трансфера составила 81,6 миллионов евро. Всего форвард провел за туринский клуб 63 матча во всех турнирах, забил 23 гола и отдал шесть результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года. Ранее он также играл за “Партизан”. В составе клуба из Белграда Влахович становился чемпионом Сербии в сезоне-2016/2017, а также два раза выиграл Кубок Сербии в сезонах-2015/2016 и 2016/2017.

Влахович с 2020 года играет за сборную Сербии. Всего он провел за сербскую национальную команду 21 матч, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.